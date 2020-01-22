В Шевченковском районе горела 5-этажка, жителей эвакуировали

22 января 2020 г. 12:20
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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 22 января в 00:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в подъезде на первом этаже 5-этажного жилого дома по адресу: Харьков, Ю. Зойфера, 3а.

К месту происшествия сразу прибыли 2 пожарно-спасательных отделения 17-й части ГСЧС на автоцистернах в составе 10 спасателей и 1 автолестница.

На момент прибытия пожарных на лестничной клетке горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Наблюдалось сильное задымление.

После локализации огня, которая состоялась в 00:30, спасатели организовали эвакуацию людей, чтобы уберечь их от опасного дыма.

Всего вывели на свежий воздух 5 человек, из которых годовалый ребенок. Пострадавших среди них нет.

В 00:40 пожар был ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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