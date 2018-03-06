В Шевченковском районе Харькова на улице ограбили мужчину

06 марта 2018 г. 13:47
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Харьковские патрульные задержали мужчин, причастных к грабeжу.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

В ночь на 6 марта в полицию поступило сообщение о грабеже на улице 23-го августа.

По информации заявителя, двое неизвестных силой завладели его рюкзаком и скрылись.

Прибывшие на вызов патрульные обнаружили двух мужчин, которые подходили по ориентировке и на которых указал заявитель.

Правоохранители задержали мужчин и вызвали на место  следственно-опeративную группу.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

 

 

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