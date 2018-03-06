В Шевченковском районе Харькова на улице ограбили мужчину

Харьковские патрульные задержали мужчин, причастных к грабeжу.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
В ночь на 6 марта в полицию поступило сообщение о грабеже на улице 23-го августа.
По информации заявителя, двое неизвестных силой завладели его рюкзаком и скрылись.
Прибывшие на вызов патрульные обнаружили двух мужчин, которые подходили по ориентировке и на которых указал заявитель.
Правоохранители задержали мужчин и вызвали на место следственно-опeративную группу.
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.