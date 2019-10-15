 

В Шевченковском районе Харькова нашли минометную мину

15 октября 2019 г. 10:20
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14 октября спасатели проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Харьковском районе области и Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты разминировали 9 боеприпасов.

Так, в лесу возле села Черкасские Тишки, и напротив поворота на 17 городское кладбище, на расстоянии 100 метров от окружной дороги на въезде в лес в Харьковском районе пиротехники разминировали 8 обнаруженных артснарядов разного калибра.

А в Шевченковском районе Харькова пиротехники разминировали 1 минометную мину калибром 82 мм.

Пострадавших в результате ЧП нет.

 

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