В Шевченковском районе от удара током погиб харьковчанин

28 июля 2018 г. 14:53

26 июля около 15:40 в полицию поступила информация о смерти 26-летнего мужчины на улице Шатилова Дача в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При выезде на место происшествия полицейские предварительно установили, что погибший харьковчанин получил удар током во время ремонта велосипеда.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Начато расследование.

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