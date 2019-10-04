 

В школе Чугуева произошло ЧП: распылили газ, детей эвакуировали

04 октября 2019 г. 17:15
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В чугуевской школе №5 сегодня распылили перцовый газ из баллончика. 

Об этом сообщила замдиректора школы Ирина Овсянникова на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, во время мероприятия в актовом зале был распылен перцовый газ из баллончика.

Детей сразу вывели на улицу, где их осмотрели медики.

Актовый зал немедленно проветрили.

На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые взяли пробы воздуха.

«Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Сотрудники полиции проводят профилактическую работу с виновниками и их родителями. Администрация заведения приносит свои извинения и просит обратить внимание на самочувствие детей, присутствовавших на мероприятии. При необходимости просим срочно обращаться к врачу», - написала Овсянникова.

 

 

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