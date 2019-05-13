В школе на Салтовке распылили неизвестное вещество

В школе на Салтовке неизвестный распылил неустановленное вещество.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, об этом 13 мая в полицию сообщила директор школы, расположенной на улице Гвардейцев Широнинцев.
Женщина рассказала, что во время шестого урока около 14:00 в коридоре школы неизвестный распылил из баллончика неустановленное вещество.
В результате происшествия в больницу никто не обращался.
Троим детям на месте была оказана медицинская помощь.
После инцидента всех учеников отпустили домой.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.