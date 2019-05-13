В школе на Салтовке распылили неизвестное вещество

13 мая 2019 г. 16:36
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В школе на Салтовке неизвестный распылил неустановленное вещество. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, об этом 13 мая в полицию сообщила директор школы, расположенной на улице Гвардейцев Широнинцев.

Женщина рассказала, что во время шестого урока около 14:00 в коридоре школы неизвестный распылил из баллончика неустановленное вещество.

В результате происшествия в больницу никто не обращался. 

Троим детям на месте была оказана медицинская помощь. 

После инцидента всех учеников отпустили домой.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. 

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

 

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