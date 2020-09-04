В Шотландии пароход врезался в причал: пострадали 17 человек

При швартовке экскурсионного старинного парохода в Шотландии 17 пассажиров получили травмы. Об этом сообщает The Scotsman в пятницу, 4 сентября.

Инцидент произошел накануне около 17:00 на острове Арран. Во время швартовки пароход врезался в причал, на борту были 213 пассажиров и 26 членов экипажа.

Отметим, что пароход Waverley Steamer спустили на воду в 1947 году, он является последним функционирующим пароходом с гребными колесами в мире. Сейчас он используется для морских экскурсий вдоль побережья Шотландии.

Причиной инцидента могли стать сильный ветер и бурные волны.

Очевидцы утверждают также, что пароход врезался в причал словно на полном ходу. Из-за сильного удара многие находившиеся на борту упали - как те, кто стоял на ногах, так и сидящие, 17 человек при этом получили травмы различной тяжести.

На месте работали службы чрезвычайных ситуаций - спасатели и медики, в том числе вертолет. Сколько людей серьезно травмированы, не сообщается.

При этом нос парохода получил заметные повреждения, в ближайшее время судно прекратит экскурсии и станет на ремонт.

"Waverley получил сильный удар, швартуясь 3 сентября на причале в Бродике, и в этом сезоне уже не сможет предлагать прогулки", - информирует обслуживающая компания.

Авария произошла всего через месяц после того, как пароход после года реставрационных работ возобновил экскурсии. На его восстановление пожертвовали средства 8 тысяч человек, еще около миллиона фунтов предоставило правительство Шотландии.