В Швеции - масштабные лесные пожары: страна просит помощи у ЕС

В Швеции третий день тушат масштабные лесные пожары, которые охватили страну.

Как сообщает The Local, спасатели тушат около 40 пожаров по всей стране, в некоторых регионах проходит эвакуация местных жителей.

Наиболее всего от пожаров пострадали регионы в центральной части Швеции.

Один из сильнейших пожаров охватил более 2500 гектаров и увеличивается со скоростью 10 квадратных метров в минуту.

Швеция запросила помощь у Евросоюза, чтобы справиться со стихией, и попросила направить больше пожарных самолетов.

Отмечается, что Италия предоставила два самолета Canadair CL-415, каждый из них способен перевозить шесть тысяч литров воды за раз.

Шесть пожарных вертолетов предоставила Норвегия.

Из-за лесных пожаров Министерство по чрезвычайным ситуациям Швеции возвращает спасателей из отпусков, пик которых обычно приходится на июль.