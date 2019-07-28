 

В Сибири горит 3 миллиона га леса - в некоторых регионах введен режим ЧС

28 июля 2019 г. 16:02
Источник: 112.ua

В Сибири горит три миллиона гектаров леса, но их почти не тушат.

Об этом сообщает BBC.

"Лесные пожары сейчас зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО", - говорится в сообщении.

Как сообщается, значительная часть Сибири и уральские города оказались под влиянием плотного задымления, жители жалуются на удушливый смог.

Отмечается, что ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие.

Общая площадь горения примерно равна площади Бельгии и продолжает расти.

По данным Авиалесоохраны, на тушении лесных пожаров задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении участвуют 28 воздушных судов, но этого недостаточно.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба.

Сообщается, что ближайшая точка базирования самолета-танкера в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды.

Из-за пожаров в четырех регионах - в Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии - введен режим чрезвычайной ситуации.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.