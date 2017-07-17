В Сирии обстреляли посольство России

Под обстрел 16 июля попал район Дамаска, в котором расположено посольство России.

Один из снарядов нанес ущерб комплексу зданий дипломатического представительства, и еще один разорвался прямо рядом с посольством.

Семь человек были травмированы в результате обстрела в жилом районе недалеко от места расположения посольства России.

В Сирии ни одна из сторон конфликта не взяла на себя ответственности за обстрел. Повстанцы, которые борются с поддерживаемым Москвой режимом президента Башара Асада, ранее уже целились в посольство России.

Напомним, родственники погибших на рейсе МН17 устроили акцию протеста под посольством РФ в Нидерландах.

В Сирии под огнем минометного обстрела погиб российский военный советник.

Сирия пригласила российскую военную полицию для контроля режима прекращения огня.