В Сирии обстреляли посольство России

Под обстрел 16 июля попал район Дамаска, в котором расположено посольство России.
Один из снарядов нанес ущерб комплексу зданий дипломатического представительства, и еще один разорвался прямо рядом с посольством.
Семь человек были травмированы в результате обстрела в жилом районе недалеко от места расположения посольства России.
В Сирии ни одна из сторон конфликта не взяла на себя ответственности за обстрел. Повстанцы, которые борются с поддерживаемым Москвой режимом президента Башара Асада, ранее уже целились в посольство России.
Напомним, родственники погибших на рейсе МН17 устроили акцию протеста под посольством РФ в Нидерландах.
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