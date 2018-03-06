В Сирии разбился российский самолет, выживших нет

Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

На аэродроме Хмеймим (Сирия) в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 погибли 32 человека.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на министерство обороны РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

Согласно информации российских СМИ, по докладу с места происшествия, огневого воздействия по самолету не было.

По данным Минобороны РФ, катастрофа произошла во вторник около 14:00 (по киевскому времени) при заходе самолета на посадку на аэродроме Хмеймим.

Напомним, 11 февраля в России пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из подмосковного "Домодедово" в Орск. Самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" мог столкнуться с почтовым вертолетом на взлете. Так, неподалеку от места падения самолета в Раменском районе найдены обломки другого воздушного судна. Этим воздушным судном был вертолет. Не исключено, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе, что и стало причиной авиакатастрофы. Еще одной возможной причиной авиакатастрофы называют погодные условия, а также ошибки экипажа.

