В Сирии в результате наезда автомобиля на беженцев погибли 75 человек, 140 ранены

05 ноября 2017 г. 17:28
Источник: Новое Время
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В субботу вечером, 4 ноября, по меньшей мере 75 человек погибли и 140 получили ранения в результате теракта у сирийского города Дейр-эз-Зор, где расположен крупный центр скопления беженцев.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает  DPA.

Террорист-смертник врезался на начиненном взрывчаткой автомобиле в толпу вынужденно переселенных лиц.

Среди жертв есть дети и женщины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка Исламское государство.

Напомним, 3 ноября сирийская армия заявила об освобождении сирийского города Дейр-эз-Зор от боевиков ИГ. В то же время власти заявили, что в городе еще могли остаться участки, где есть террористы.

В сентябре войскам режима Башара Асада при поддержке российской авиации удалось прорвать блокаду Дейр-эз-Заур, которая длилась с 2014 года.

Боевики и ИГИЛ установили контроль над городом Дейр-эз-Заур в 2014 году, за исключением местного аэродрома. Сирийские войска и 93 тысяч гражданских лиц находились в осаде в течение трех лет.

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