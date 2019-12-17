В следственном изоляторе Кропивницкого произошел бунт заключенных

17 декабря 2019 г. 13:51
Источник: Интерфакс-Украина
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Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил о бунте в следственном изоляторе в городе Кропивницком.

"Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее (есть подозрение, что не только побил). После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией", - написал Старенький на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром.

Позже он опубликовал на своей странице видео, где рассказал подробности ЧП.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.

 

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