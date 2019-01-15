В Слободском районе из горящего дома спасли хозяина квартиры и эвакуировали его соседей

14 января в 19:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на проспекте Героев Сталинграда, 6/20 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже дома. На кухне горели мебель и домашние вещи.

Площадь пожара составила около 8 кв.м.

Соседи сообщили, что в ней должен находиться ее 50-летний хозяин.

Поэтому пожарные вошли в задымленное помещение и нашли хозяина квартиры, который был без сознания.

Спасатели эвакуировали его через окно наружу.

На свежем воздухе он пришел в себя, а после обследования врачами скорой вообще отказался от госпитализации.

Одновременно спасатели эвакуировали 7 жителей подъезда.

Никто из них не пострадал.

В 19:37 пожар спасатели локализовали, в 19:45 полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.