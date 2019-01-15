В Слободском районе из горящего дома спасли хозяина квартиры и эвакуировали его соседей

14 января в 19:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на проспекте Героев Сталинграда, 6/20 в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже дома. На кухне горели мебель и домашние вещи.
Площадь пожара составила около 8 кв.м.
Соседи сообщили, что в ней должен находиться ее 50-летний хозяин.
Поэтому пожарные вошли в задымленное помещение и нашли хозяина квартиры, который был без сознания.
Спасатели эвакуировали его через окно наружу.
На свежем воздухе он пришел в себя, а после обследования врачами скорой вообще отказался от госпитализации.
Одновременно спасатели эвакуировали 7 жителей подъезда.
Никто из них не пострадал.
В 19:37 пожар спасатели локализовали, в 19:45 полностью ликвидировали.
Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.