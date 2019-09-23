На Новых Домах из-за падения давления более 100 домов остались без газа

Сегодня, 23 сентября, в части слободского района Харькова проводятся аварийные работы на газовой магистрали, сообщается на сайте РГК «Харьковгоргаз».

По данным компании, в ходе аварийно- ремонтных работ на газорегуляторном пункте № 81, а также на ГРП- 84 и ГРП-96 было падение давления до полного прекращения газоснабжения в жилых домах по адресам:

пр. Гер.Сталинграда, 136-156; 161-167 г; 171-189;

ул. Ньютона, 111- 107;

пр Л.Ландау 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20;

пр. М.Жукова, 10-18 а; 27-55;

пр-д Садовый, 1-18/1;

ул. Танкопия, 6-14; 16-34;

ул. Садо-парковая, 2-8;

Жасминовый бульвар, 1-20

В настоящее время проводятся работы по восстановлению газоснабжения.

Для оперативного восстановления в компании просят жителей предоставить доступ в помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.