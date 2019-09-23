На Новых Домах из-за падения давления более 100 домов остались без газа

Сегодня, 23 сентября, в части слободского района Харькова проводятся аварийные работы на газовой магистрали, сообщается на сайте РГК «Харьковгоргаз».
По данным компании, в ходе аварийно- ремонтных работ на газорегуляторном пункте № 81, а также на ГРП- 84 и ГРП-96 было падение давления до полного прекращения газоснабжения в жилых домах по адресам:
пр. Гер.Сталинграда, 136-156; 161-167 г; 171-189;
ул. Ньютона, 111- 107;
пр Л.Ландау 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20;
пр. М.Жукова, 10-18 а; 27-55;
пр-д Садовый, 1-18/1;
ул. Танкопия, 6-14; 16-34;
ул. Садо-парковая, 2-8;
Жасминовый бульвар, 1-20
В настоящее время проводятся работы по восстановлению газоснабжения.
Для оперативного восстановления в компании просят жителей предоставить доступ в помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.