В Слободском районе мужчина до смерти забил мать сожительницы (фото)

28 марта 2019 г. 12:53
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 марта в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в квартире по месту жительства обнаружила тело своей матери с травмой головы. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть 82-летней женщины наступила в результате сочетанной травмы головы и туловища.

Во время досудебного расследования работники полиции установили, что телесные повреждения потерпевшей нанес 59-летний сожитель дочери. В тот день  между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес пенсионерке около 20 ударов ногами и руками по туловищу и лицу. От полученных травм старушка скончалась на месте.

Открыто уголовное дело по факту умышленного тяжкого телесного повреждения. Мужчине грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.
 

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