В Слободском районе на детской площадке мужчина ударил ножом харьковчанина

15 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонвизина в Харькове неизвестный мужчина ударил ножом харьковчанина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что 36-летний пострадавший вместе с женой и ее подругой с ребенком шли домой.

Когда они остановились на детской площадке, к ним подошел неизвестный.

Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область шеи и ушел в неизвестном направлении.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.

Состояние здоровья мужчины сейчас удовлетворительное.

16 августа полицейские задержали за совершение данного преступления 41-летнего харьковчанина.

Следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.