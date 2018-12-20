В Слободском районе около школы задержали педофила

20 декабря 2018 г. 12:53
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19 декабря недалеко от школы в Слободском районе 38-летняя женщина увидела незнакомого мужчину, который проявлял подозрительное внимание к школьникам.
 
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области. 
 
 
Харьковчанка сразу позвонила директору школы и в полицию. Полицейские установили, что 54-летнего мужчину дети видели возле школы неоднократно. Он и раньше предлагал непристойные вещи. Мужчину для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили в полицейский отдел. 
 
С заявлениями в полицию обратились родители детей, директор школы и женщина, к которой он приставал. Как выяснилось, мужчина уже был осужден за развращение несовершеннолетних. 
 
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
 

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