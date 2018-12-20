В Слободском районе около школы задержали педофила

19 декабря недалеко от школы в Слободском районе 38-летняя женщина увидела незнакомого мужчину, который проявлял подозрительное внимание к школьникам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Харьковской области.

Харьковчанка сразу позвонила директору школы и в полицию. Полицейские установили, что 54-летнего мужчину дети видели возле школы неоднократно. Он и раньше предлагал непристойные вещи. Мужчину для выяснения всех обстоятельств патрульные доставили в полицейский отдел.