В Слободском районе произошел взрыв, есть пострадавший (видео)

20 ноября 2020 г. 13:04
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В Слободском районе произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру на проспекте Гагарина пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.

В квартире находится заявитель, ее сестра и ребенок 5 лет.

В соцсетях появилось видео с места происшествия, на котором запечатлен сам момент последовавшего взрыва во дворе дома.

На опубликованном видео мужчина ходит по двору и размахивает предметом, зажатым в руке. После чело последовал взрыв.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение «КОРД», взрывотехники и передвижная криминалистическая лаборатория. 

В действие введена специальная полицейская операция «Гром».

По предварительным данным полиции, в результате происшествия мужчине ампутировали руку. Больше никто не пострадал.

Все обстоятельства ЧП выясняются.

 

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