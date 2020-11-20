В Слободском районе произошел взрыв, есть пострадавший (видео)

В Слободском районе произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Заявительница рассказала, что в квартиру на проспекте Гагарина пришел ее бывший муж и угрожает гранатой.

В квартире находится заявитель, ее сестра и ребенок 5 лет.

В соцсетях появилось видео с места происшествия, на котором запечатлен сам момент последовавшего взрыва во дворе дома.

На опубликованном видео мужчина ходит по двору и размахивает предметом, зажатым в руке. После чело последовал взрыв.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции, спецподразделение «КОРД», взрывотехники и передвижная криминалистическая лаборатория.

В действие введена специальная полицейская операция «Гром».

По предварительным данным полиции, в результате происшествия мужчине ампутировали руку. Больше никто не пострадал.

Все обстоятельства ЧП выясняются.