В Слободском районе пьяный до смерти забил соседа по коммунальной квартире

Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, трагедия произошла 1 января в Слободском районе.

48-летний граждан Ирака в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил соседа по коммунальной квартире. Ссора произошла в коридоре коммунальной квартиры. Из-за личной неприязни мужчина сильно избил ногами и руками 83-летнего пенсионера по туловищу и лицу.

Пострадавший был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, где и скончался от полученных травм.

Иностранцу сообщено о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.