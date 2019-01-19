В Слободском районе пьяный до смерти забил соседа по коммунальной квартире

19 января 2019 г. 17:28
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Как сообщили в отделе коммуникации харьковской полиции, трагедия произошла 1 января в Слободском районе. 

48-летний граждан Ирака в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил соседа по коммунальной квартире. Ссора произошла в коридоре коммунальной квартиры. Из-за личной неприязни мужчина сильно избил  ногами и руками 83-летнего пенсионера по туловищу и лицу.

Пострадавший был госпитализирован в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, где и скончался от полученных травм.

Иностранцу сообщено о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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