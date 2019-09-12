В Слободском районе сгорело домовладение

В Слободском районе Харькова сгорело домовладение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 сентября в 21:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Актюбинской, 39.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен жилой дом на площади 60 кв.м.

Кроме того, пламя начало перекидываться на соседний жилой дом и летнюю кухню других хозяев.

Спасателям понадобились дополнительные силы от ГСЧС.

К месту происшествия дополнительно были направлены еще 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

В 22:18 пожар локализовали, в 1:28 12 сентября полностью ликвидировали.

В результате пожара огнем было уничтожен: жилой дом площадью 60 кв.м., часть другого жилого дома на площади 35 кв.м. и крыша летней кухни на площади 5 кв.м.

Еще 2 жилых здания, расположенные рядом с теми, где возник пожар, от огня были спасены.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.