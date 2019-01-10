В Слободском районе из горящей квартиры спасли мужчину

10 января 2019 г. 9:45
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10 января в 00:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на ул. Петра Григоренко, 10-г в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место спасатели увидели задымление квартиры на первом этаже.

Из ее окна и входной двери выходил густой дым.

Но сразу войти в дом огнеборцам мешали металлические двери и решетки на окнах.

Поэтому, чтобы добраться в помещение, спасателям пришлось срывать эти решетки.

Попав в квартиры, они нашли без сознания ее 40-летнего хозяина и немедленно вынесли на свежий воздух.

 Там пострадавшего уже ждали медики скорой, которые госпитализировали пострадавшего с отравлением угарным газом во 2-ю городскую больницу.

В одной из комнат горели домашние вещи и мусор на площади 8 кв.м.

Локализовали пожар спасатели в 1:54, полностью его ликвидировали в 3:36.

Предварительная причина возникновения возгорания - неосторожность при курении.

 

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