В Слободском районе задержали грабителя

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, 20 декабря к ним обратилась 24-летняя девушка, которая рассказал, что на нее напал неизвестный.

Выяснилось, что харьковчанка зашла в подъезд собственного дома, а вслед за ней пошел незнакомец. Мужчина ударил девушкуи вырвал из ее рук сумку.

К счастью, инцидент заметил сосед, который спускался по лестнице. Благодаря неравнодушному мужчине, а также патрульным 44-летний злоумышленник был задержан.

Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции задокументировали факт преступления.

Открыто уголовное дело по факту грабежа. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.