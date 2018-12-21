В Слободском районе задержали грабителя

21 декабря 2018 г. 11:15
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, 20 декабря к ним обратилась 24-летняя девушка, которая рассказал, что на нее напал неизвестный.

Выяснилось, что харьковчанка зашла в подъезд собственного дома, а вслед за ней пошел незнакомец. Мужчина ударил девушкуи вырвал из ее рук сумку.

К счастью, инцидент заметил сосед, который спускался по лестнице.  Благодаря неравнодушному мужчине, а также патрульным 44-летний злоумышленник был задержан.

Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции задокументировали факт преступления.

Открыто уголовное дело по факту грабежа. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
 Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об уведомлении о подозрении грабителю и избрании ему меры пресечения.

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