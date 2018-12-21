В Слободском районе задержали грабителя

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, 20 декабря к ним обратилась 24-летняя девушка, которая рассказал, что на нее напал неизвестный.
Выяснилось, что харьковчанка зашла в подъезд собственного дома, а вслед за ней пошел незнакомец. Мужчина ударил девушкуи вырвал из ее рук сумку.
К счастью, инцидент заметил сосед, который спускался по лестнице. Благодаря неравнодушному мужчине, а также патрульным 44-летний злоумышленник был задержан.
Следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции задокументировали факт преступления.