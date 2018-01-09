В Слобожанском из-за короткого замыкания загорелся многоквартирный дом

09 января 2018 г. 10:32
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Сообщение о пожаре в жилой двухэтажке в селе Слобожанское Балаклейского района области поступило накануне в 13:38.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в  Харьской области, пожар произошел в квартире на первом этаже. В одной из комнат горел ковер на стене и домашние вещи. Вся квартира была полна дыма. Кроме того, дым через вентканалы и по лестничному маршу начал проникать в квартиры на втором этаже. Жители дома успели своевременно выбежать на улицу, но мужчина 1950 года рождения был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. Он ждал помощи на балконе своей квартиры.

Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух.

Площадь пожара составила 18 кв.м. Он был локализова в 14:29, в 15:33 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.

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