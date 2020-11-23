В Словакии автобус с украинцами попал в аварию: погибла женщина

В понедельник, 23 ноября, в Словакии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла 62-летняя пассажирка. Об этом информирует полиция Словакии на своей странице в Facebook.

Указано, что ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.

Отмечается, что в результате ДТП погибла женщина. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу. При этом тест на алкоголь у обоих водителей показал негативный результат.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.