В Словакии автобус с украинцами попал в аварию: погибла женщина

23 ноября 2020 г. 17:24
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В понедельник, 23 ноября, в Словакии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла 62-летняя пассажирка. Об этом информирует полиция Словакии на своей странице в Facebook.

Указано, что ДТП произошло на трассе R1 в районе города Тековске Немце в Нитрянском крае.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes уснул за рулем и врезался в цистерну, которая двигалась перед ним в попутном направлении.

Отмечается, что в результате ДТП погибла женщина. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу. При этом тест на алкоголь у обоих водителей показал негативный результат.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53