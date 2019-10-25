 

В соцсетях назвали имя мужчины, в которого стреляли на Клочковской

25 октября 2019 г. 15:00
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Сегодня, 25 октября, около 12:00 двое неизвестных открыли стрельбу на парковке у супермаркета на Клочковской. 

Как сообщалось, злоумышленники совершили несколько выстрелов в двух мужчин, один из которых получил смертельные ранения и скончался в автомобиле скорой помощи

Другого же раненого с огнестрельными ранениями госпитализировали.

По данным пользователей соцсетей,  в которых сейчас идет бурное обсуждение происшествия, покушение было совершено на Георгия Исакова, известного как "Жора", и которого считают соратником организатора бойцовского клуба «Оплот» Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016-м году.

Однако полиция пока не подтверждает и не опровергает данную информацию, не называя имен фигурантов.

Также пользователи соцсетей называют имя погибшего в перестрелке. По их информации, погибший - 30-летний Владимир Борох по кличке «Тайсон», который был помощником Исакова. 

Сам Исаков в настоящее время находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки.

Покушение на жизнь Георгия Исакова было совершено и ранее, в 2016 году. Тогда в мужчину стреляли двое уроженцев Донецкой области. 

Их и заказчика нападения арестовали.

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