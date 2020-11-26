В Солоницевке горело частное домовладение

26 ноября 2020 г. 10:20
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В селе Солоницевка Дергачевского района Харьковщины сегодня ранним утром произошел пожар на территории частного домовладения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 ноября в 5:22 на номер «101» поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения на въезде Ак. Павлова, 5 горит хозяйственная постройка.
Прибывшие к месту вызова пожарные выяснили, что горит крыша дома и перекрытие на площади ориентировочно 10 м.кв.
Пожар спасатели локализовали в 5:47 и ликвидировали в 6:50.
Причину его возникновения и ущерб устанавливают.

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