В Солоницевке в частном домовладении горел гараж

Во дворе одного из домовладений поселке Солоницевка Дергачевского района накануне ночью загорелся гараж.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 12 декабря в 23:29 спасателям поступила информация о пожаре на территории частного домовладения на ул. Леси Украинки, 26, где горела крыша гаража.

На момент прибытия на место пожарных огонь охватил деревянные конструкции крыши гаража на площади около 24 кв.м.

В 00:05 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 01:00 - ликвидировали. Пострадавших в результате ЧП нет.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.