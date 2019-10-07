В Солоницевке школьница упала с 4 этажа недостроя

В Дергачевском районе 13-летняя жительница поселка Солоницевка упала с 4 этажа недостроя.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о происшествии в полицию сообщили 4 октября в 14:22 медики, которые госпитализировали пострадавшую с места происшествия с многочисленными тяжелыми травмами.

По данным источников NewsRoom, школьница пыталась покончить с собой.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении харьковской больнице.

Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое. Медики диагностировали у ученицы местного лицея закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму внутренних органов и перелом костей таза.

Следователи Дергачевского отдела полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на самоубийство».