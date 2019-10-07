 

В Солоницевке школьница упала с 4 этажа недостроя

07 октября 2019 г. 13:10
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В Дергачевском районе 13-летняя жительница поселка Солоницевка упала с 4 этажа недостроя.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, о происшествии в полицию сообщили 4 октября в 14:22 медики, которые госпитализировали пострадавшую с места происшествия с многочисленными тяжелыми травмами.

По данным источников NewsRoom, школьница пыталась покончить с собой.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении харьковской больнице. 

Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое. Медики диагностировали у ученицы местного лицея закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму внутренних органов и перелом костей таза. 

Следователи Дергачевского отдела полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на самоубийство».

 

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