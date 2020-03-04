В спальном районе Харькова на капоте машины нашли гранату

Облитая краской машина и лежащая на ее капоте граната. Это картина, которую увидел случайный прохожий в одном из спальных районов Харькова. Машина была припаркована возле детской площадки. Воспитательница частного детского сада, находящегося рядом, собиралась с малышами на прогулку на эту площадку.

Виктория, воспитательница в детском саду:

Выходили с детками на прогулку просто погулять, проходил мужчина, который, я так понимаю, проживает в этом доме и сказал, что не выходите, потому что видно он всех тут предупреждал, о том, что стоит тут машина облитая и на ней граната. Сразу среагировали и позвонили мы на 112.

На место находки приехали полицейское руководство местного райотдела, следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнического управления ГУНП а также патрульные полицейские. Главное было - не допустить взрыва гранаты.

Нина, местная жительница:

Обезвредили ее в бочке какой-то, так что не сильно, наверное, и такая уж граната была.

Вадим, местный житель:

Ну три машины видел, пожарная машина приехали оперативно все нормально, отработали хорошо и свернулись уехали.

Жители дома, возле которого произошло это ЧП, утверждают, что знают владельца машины, однако, не имеют понятия о причинах произошедшего.

Нина местная жительница:

Она постоянно тут машина, она вон со 2 подъезда жилец на 11 этаже, врач он, жена у него и двое детей.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статьям угроза убийством и

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.