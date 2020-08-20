В Средиземном море у лодки с беженцами взорвался двигатель: утонули 45 человек

Новая трагедия произошла у берегов Ливии в Средиземном море.

В результате аварии на лодке погибли по меньшей мере 45 беженцев.

Эта авария стала самой смертоносной в этом году, сообщает издание Le Point в четверг, 20 августа.

Указано, что у лодки взорвался двигатель, после чего она затонула вблизи ливийского города Зувара. Местные рыбаки спасли 37 человек. Выжили в основном граждане Сенегала, Мали, Чада и Ганы.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), эта трагедия увеличила количество человеческих жертв в этом районе Средиземного моря минимум до 302.

При этом чиновники ООН отметили, что настоящее число жертв остается неизвестным, оно, безусловно, значительно больше.