В США автопилот Tesla врезался в полицейскую машину

10 декабря 2019 г. 13:50
Источник: Комментарии.ua
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Электромобиль Tesla врезался в полицейскую машину и другое транспортное средство, находясь на автопилоте в США, когда водитель отвлекся на свою собаку. 

На момент происшествия как полицейская машина, так и другая поврежденная машина, стояли на месте. Водитель сказал полиции, что поставил свою модель Tesla 3 на автопилот, чтобы он мог проверить свою собаку сзади.

Авария произошла на межштатной автомагистрали 95 в Норуолке, штат Коннектикут. Полицейская машина с мигающими голубыми сигналами, ожидала эвакуатора возле припаркованной позади разбитой машины.

Tesla врезался в заднюю часть полицейской машины и продолжил движение вперед, в результате чего он ударил другую машину впереди.

Полиция сообщила, что никто не пострадал.

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