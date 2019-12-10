В США автопилот Tesla врезался в полицейскую машину

Электромобиль Tesla врезался в полицейскую машину и другое транспортное средство, находясь на автопилоте в США, когда водитель отвлекся на свою собаку.

На момент происшествия как полицейская машина, так и другая поврежденная машина, стояли на месте. Водитель сказал полиции, что поставил свою модель Tesla 3 на автопилот, чтобы он мог проверить свою собаку сзади.

Авария произошла на межштатной автомагистрали 95 в Норуолке, штат Коннектикут. Полицейская машина с мигающими голубыми сигналами, ожидала эвакуатора возле припаркованной позади разбитой машины.

Tesla врезался в заднюю часть полицейской машины и продолжил движение вперед, в результате чего он ударил другую машину впереди.

Полиция сообщила, что никто не пострадал.