В США бушует ураган «Ханна»: разрушена часть стены на границе с Мексикой

Часть пограничной стены между США и Мексикой для сдерживания нелегальной иммиграции разрушена в результате удара урагана "Ханна", пишет издание Caller.

Разрушенный отрезок стены построен на частные средства на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас. Перед этим эксперты раскритиковали качество постройки на этом участке и предупредили, что она может рухнуть в реку Рио-Гранде. Также на участке пошла коррозия.

Между тем, в социальных сетях появились съемки, на которых видно, как под шквальными ударами ветра и при сильном дожде рушатся несколько секций стены.

Вопросы миграции являются ключевыми для Трампа. Во время избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп пообещал построить стену на южной американской границе с Мексикой, чтобы сократить число нелегальных мигрантов, попадающих в США. Однако в этом вопросе ему постоянно ставят палки в колеса представители Демократической партии США, которые контролируют Палату представителей американского Конгресса.