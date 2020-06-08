В США мужчина въехал в толпу протестующих и открыл по ним огонь

В американском городе Сиэтл 7 июня вечером в толпу местных протестующих - участников антирасистской акции - въехал автомобиль, водитель которого потом еще и начал стрелять. Об этом сообщает The Seattle Times.

«Вечером в воскресенье мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих, вышел из машины и открыл огонь. Мужчина, пытавшийся остановить нападавшего, ранен», - говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в больницу, его состояние стабильное. Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.

Как сообщалось, на протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда во всем мире вышли сотни тысяч человек.

25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев в течение почти 10 минут давил ему коленом на горло. Все четверо полицейских уволены. Главный фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а по трем другим следственные действия продолжаются.