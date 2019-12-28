В США на съемках клипа произошла стрельба: двое погибших

28 декабря 2019 г. 18:00
Источник: Корреспондент.net
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В американском городе Хьюстон неизвестные открыли огонь по людям во время съемок клипа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

В полиции штата Техас в городе Хьюстон сообщили, что неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, снимавшем музыкальный клип на местной парковке.

В результате стрельбы два человека погибли, и минимум шесть человек пострадали.

Отмечается, что инцидент произошел в густонаселенном районе, а "выстрелов было много".

Кто именно снимал музыкальное видео и кто стрелял в артистов, неизвестно.

В полиции отметили, что клип снимала группа латиноамериканских мужчин примерно в возрасте 20 лет.

Подробности инцидента устанавливаются. Полицейские просят всех очевидцев стрельбы обратиться в местное управление.

 

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