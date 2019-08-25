 

В США от удара молнии пострадали шесть человек (видео)

25 августа 2019 г. 19:50
Источник: РБК-Украина
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Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что травмы получили болельщики, присутствовавшие на соревнованиях.

В полиции сообщили, что пострадали пятеро мужчин и одна несовершеннолетняя девушка. Всех раненых доставили в больницы, они находятся в сознании и дышат самостоятельно. Угрозы их жизни нет.

Третий раунд финала пришлось прервать на 30-ой минуте турнира из-за предупреждения о шторме в этом районе. Пошел дождь, люди стали искать убежище под сосной. По словам одного из гольфистов, молния попала в дерево дважды.

 

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