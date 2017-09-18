В США полицейские застрелили студента после отказа бросить нож

Правоохранители потребовали от Шульца бросить нож, однако он двинулся в их направлении.

В американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента Скаута Шульца после того, как он отказался бросить нож.

В полицию города Атланта поступило сообщение о вооруженном молодом человеке в районе кампуса Технологического института Джорджии. Прибывшие на место полицейские обнаружили студента с ножом.

Правоохранители потребовали от Шульца бросить нож, однако он двинулся в их направлении. После нескольких предупреждений полицейский выстрелил в студента.

Как сообщается, Шульц скончался позднее в госпитале. Бюро расследований штата проводит проверку по факту инцидента.