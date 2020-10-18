В США произошел взрыв в торговом центре: пятеро пострадавших

В торговом центре в американском городе Гаррисонбург в штате Вирджиния произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает ABC News.
Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.
Среди пострадавших - трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения.
Двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.
Еще одного пострадавшео доставили в больницу с легкими ранениями.
На месте происшествия работали 70 пожарных.
Начато расследование.
Вероятная причина взрыва – утечка газа. Сотрудник парикмахерской, расположенной вблизи, рассказал, что почувствовал запах газа в этом районе.
Однако городские власти еще не квалифицировали взрыв, как связанный с газом.
Пожарные определяют его причину.