В США произошел взрыв в торговом центре: пятеро пострадавших

В торговом центре в американском городе Гаррисонбург в штате Вирджиния произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает ABC News.

Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.

Среди пострадавших - трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения.

Двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще одного пострадавшео доставили в больницу с легкими ранениями.

На месте происшествия работали 70 пожарных.

Начато расследование.

Вероятная причина взрыва – утечка газа. Сотрудник парикмахерской, расположенной вблизи, рассказал, что почувствовал запах газа в этом районе.

Однако городские власти еще не квалифицировали взрыв, как связанный с газом.

Пожарные определяют его причину.