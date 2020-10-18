В США произошел взрыв в торговом центре: пятеро пострадавших

18 октября 2020 г. 16:26
Источник: Зеркало недели
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В торговом центре в американском городе Гаррисонбург в штате Вирджиния произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает ABC News.

Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа. 

Среди пострадавших - трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения. 

Двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Еще одного пострадавшео доставили в больницу с легкими ранениями.

На месте происшествия работали 70 пожарных. 

Начато расследование. 

Вероятная причина взрыва – утечка газа. Сотрудник парикмахерской, расположенной вблизи, рассказал, что почувствовал запах газа в этом районе.

Однако городские власти еще не квалифицировали взрыв, как связанный с газом.

Пожарные определяют его причину.

 

Видео: 

Сильный взрыв в Харрисонбурге, штат Вирджиния, вызывает возгорание в торговом центре.

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