В США произошла массовая стрельба: 12 человек погибли

В США, в штате Вирджиния, в результате стрельбы в муниципальном центре Вирджиния-Бич погибло 11 человек, включая стрелявшего. Об этом сообщила представитель муниципальной полиции Тони Пирс, сообщает WTKR.

Стрелявший, рассказали сотрудники правоохранительных органов, был местным госслужащим. В муниципалитете он работал давно.

Инцидент произошел в доме № 2, в квартале Кортхаус Драйв. Подозреваемый открыл огонь на нескольких этажах.

По данным полиции, еще шесть человек получили ранения, среди них — один полицейский, которого от смерти защитил его бронежилет.

Пять пациентов были доставлены в больницу общего профиля Sentara Virginia Beach, а один пациент был перевезен из больницы Sentara Princess Anne в травматологический центр I уровня в больнице общего пользования Sentara Norfolk.

Губернатор Ральф Нортам сказал, что он и его команда следят за ситуацией, и попросил граждан держаться подальше от района и следовать всем инструкциям правоохранительных органов. Также он выразил соболезнования семьям людей, который погибли в результате вооруженного нападения.