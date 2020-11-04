В США произошла резня вблизи Белого дома

В США в результате ножевого нападения под Белым домом пострадали четыре человека.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Правоохранители говорят, что инциденту предшествовала словесная перепалка между потерпевшими и подозреваемыми. Пострадаших с ножевыми ранениями госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Жертвы утверждают, что представляют крайнюю правую организацию, поддерживающую на выборах Дональда Трампа. В то же время нападавшими, по их словам, являются протестующие движения Black Lives Matter, однако официально эту информацию не подтверждают.

Место преступления находится в нескольких кварталах от Белого дома, в шести кварталах от нападения проходила очередная акция протеста движения Black Lives Matter.

Напомним, президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года.

Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.