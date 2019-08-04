 

В США произошла третья за сутки массовая стрельба

04 августа 2019 г. 21:45
Источник: Левый берег
141 просмотр

В одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США) произошла стрельба, в результате которой были ранены семь человек.

Как сообщает NBC Chicago со ссылкой на заявление местной полиции, инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города.

Выстрелы были произведены из машины марки Chevrolet Camaro, которая проезжала мимо парка.

Всех пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Среди пострадавших четыре мужчины и три женщины, их возраст варьируется от 20 до 25 лет.

Стрелявших разыскивают.

Напомним, что это уже третье вооруженное нападение в США за последние сутки. Ранее стрельба произошла в американском городе Дейтон, штат Огайо. Полицейские заявили о 10 погибших и 26 пострадавших.

Ранее 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штата Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Несколько дней назад в Калифорнии 19-летний парень открыл стрельбу на гастрономическом фестивале. Его жертвами стали три человека, еще 12 были ранены. Убийца застрелился.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.