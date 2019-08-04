 

В США произошла вторая за сутки массовая стрельба: около десяти погибших

04 августа 2019 г. 13:40
Источник: Левый берег
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В городе Дейтон, штат Огайо, в результате стрельбы в одном из местных баров погибли 10 человек, в том числе – сам  стрелок. Об этом пишет Dayton Daily News.

"По данным полиции, стрелков было двое. Один из них сразу был ликвидирован полицейскими. Еще один подозреваемый бежал с места преступления на машине", - сообщает издание.

Источники журналистов уточняют, что погибших могло быть от семи до 10 человек. Однако официально эти данные пока не подтверждены.

Это вторая за сутки и третья за неделю массовая стрельба с погибшими в США.

Как отмечается, стрельба в Огайо произошла буквально через несколько часов после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штата Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

 

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