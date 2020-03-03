В США пронесся мощный торнадо, много погибших

На американский штат Теннесси обрушился сильный торнадо, жертвами которого стали по меньшей мере девять человек. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Интерфакс.

Местные экстренные службы сообщают, что четыре человека погибли в округе Патнам, двое - в городе Нэшвилл, двое - в округе Уилсон, еще один - в округе Бентон.

В результате торнадо также есть пострадавшие, однако их число не уточняется.

Отмечается, что торнадо разрушил более 40 зданий, сорвал крыши жилых домов, повредил линии электропередач.

Напомним, в январе в США из-за торнадо погибли 11 человек.

Ветер разрушил много домов, переворачивал автомобили и вызвал отключение электроэнергии.

Сотни авиарейсов были отменены.

Также мощный торнадо пронесся в ЮАР в ноябре прошлого года.

Смерч вырывал деревья с корнем, а некоторые пострадавшие лишились конечностей или получили другие тяжелые травмы.