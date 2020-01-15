В США самолет сбросил горючее на школы: пострадали дети

15 января 2020 г. 10:55
Источник: Украинская правда

Рискованную операцию осуществил пролетавший над одним из окраинных районов Лос-Анджелеса коммерческий самолет, летевший в Шанхай, в авиакомпании пояснили все внезапной аварийной ситуацией. 

Во время аварийной ситуации лайнер сбросил лишнее реактивное топливо прямо над школьными кварталами.

Коммерческий самолет авиакомпании Delta направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса у самолета возникли проблемы с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета.

"Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасной посадочной веса", - заявили в авиакомпании.

Самолет сбросил топливо в районе, где расположены пять начальных и одна средняя школы. По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.

По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза у людей на земле.

Видео: 

Delta flight dumps jet-fuel over Los Angeles

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