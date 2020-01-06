В США столкнулись автобус, фуры и автомобиль: 5 человек погибли

В США, на автомагистрали возле Гринсбурга, штат Пенсильвания, произошла смертельная авария с участием автобуса, нескольких фур и автомобиля. Об этом сообщает Associated press.

В воскресенье, 5 января, в 50 километрах к востоку от Питтсбурга, водитель туристического автобуса потерял управление на холмистой дороге, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Это вызвало цепную реакцию: два тракторных прицепа врезались в автобус, с ними столкнулась еще одна фура и легковой автомобиль.

В результате инцидента пять человек погибли и порядка 60 получили ранения.

Они госпитализированы.

Двое пациентов остаются в критическом состоянии.

Всем пострадавшим от 7 до 67 лет.

Автобус ехал из Рокуэя, штат Нью-Джерси, в Цинциннати, штат Огайо, сообщил журналистам представитель полиции штата Пенсильвания Стивен Лимани.