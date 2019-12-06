В США в перестрелке после попытки ограбления ювелирного магазина погибли четыре человека

В США в штате Флорида в перестрелке после неудачной попытки ограбления ювелирного магазина погибли четыре человека.

Группа грабителей, сбегая с места происшествия, угнала фургон и взяла в заложники его водителя, передает Miami Herald.

Грабители первыми открыли огонь по полиции. В результате стрельбы погиб водитель-заложник и случайный очевидец, находившийся в своей машине в момент происшествия.

Ответственный специальный агент ФБР Джордж Пиро, глава местного отделения в Майами, выразил соболезнования невинным жертвам, но отказался говорить, погибли они от пуль полиции или преступников.

"Было бы неуместно обсуждать это", - заявил он, отметив, что правоохранители только начали изучать место преступления.

Сообщается, что ответный огонь вели 11 офицеров полиции. Государственные прокуроры проверят, не нарушали ли они законы о применении смертельного оружия.