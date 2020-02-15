В Стамбуле рухнул семиэтажный дом

Семиэтажное здание в стамбульском районе Бахчелиэвлер рухнуло 14 февраля, похоронив под обломками припаркованные автомобили и довольно существенно зацепив рядом стоящие здания.

Трехлетнее здание было нежилым: жильцы были отселены в связи с его аварийностью, так что считается, что там никого не было. Однако, могла возникнуть угроза для случайных прохожих. Сейчас поисками среди обломков здания занимаются пожарные и спасатели, работающие с собаками и специальными детектор-телефонами.

Жителей соседних домов, которые достаточно сильно пострадали от обрушения, эвакуировали. По некоторым данным, здание могло рухнуть еще и потому, что искатели металла нарушили и без того ослабленные конструкции.