В Старом Салтове харьковчане отравились грибами

Накануне в токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени доставили пятерых человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, группа харьковчан находилась на отдыхе на одной из баз пгт Старый Салтов Волчанского района.

Днем отдыхающие во время прогулки по лесу вблизи села Металловка собрали грибы, которые затем сами приготовили на обед.

Через некоторое время после употребления грибов харьковчане почувствовали себя плохо.

Они вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу.

Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное, их жизни и здоровье в безопасности.