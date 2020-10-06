В Старом Салтове произошел пожар в садовом обществе: найдено тело погибшего мужчины

В Волчанском районе произошел пожар на территории садового общества, во время которого было обнаружено тело 56-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре в Старом Салтове поступила спасателям 6 октября в 00:38.

На момент прибытия пожарных на территории садового общества горело сооружение, приспособленное для жилья.

Площадь пожара составляла около 15 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1964 года рождения.

Пожар был локализован в 1:19, ликвидировали его спасатели в 2:34.

Причину возникновения пожара устанавливают.