В Старом Салтове пьяные рецидивисты убили мужчину

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что у заправки в пгт Старый Салтов, на расстоянии 50 метров от проезжей части обнаружили тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
На теле мужчины выявили ранения и ушибы.
По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали двух безработных, ранее судимых мужчин. Ими оказались 29-летний житель поселка Старый Салтов и 32-летний харьковчанин.
Как выяснилось, они, будучи пьяными, ночью ехали на мопеде.
На перекрестке одни из них - 29-летний парень - увидел односельчанина, подошел к нему и начал бить. 32-летний харьковчанин также начал бить потерпевшего.
Затем мужчины оттащили избитого мужчину в лесопосадку, где продолжили избивать по голове руками и ногами. Затем злоумышленники скрылись.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанные преступники находятся в изоляторе временного содержания.
Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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