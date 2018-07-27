В Старом Салтове пьяные рецидивисты убили мужчину

24 июля в полицию поступило сообщение о том, что у заправки в пгт Старый Салтов, на расстоянии 50 метров от проезжей части обнаружили тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На теле мужчины выявили ранения и ушибы.

По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали двух безработных, ранее судимых мужчин. Ими оказались 29-летний житель поселка Старый Салтов и 32-летний харьковчанин.

Как выяснилось, они, будучи пьяными, ночью ехали на мопеде.

На перекрестке одни из них - 29-летний парень - увидел односельчанина, подошел к нему и начал бить. 32-летний харьковчанин также начал бить потерпевшего.

Затем мужчины оттащили избитого мужчину в лесопосадку, где продолжили избивать по голове руками и ногами. Затем злоумышленники скрылись.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанные преступники находятся в изоляторе временного содержания.

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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